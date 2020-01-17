الشهري: مواجهة تايلاند صعبة

المواطن - مروة نبيل

شدد المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري على صعوبة مباراة السعودية ضد تايلاند ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، يوم غد السبت.

السعودية ضد تايلاند

وعلق الشهري على مواجهة السعودية ضد تايلاند قائلًا: “أمامنا مباراة صعبة أمام فريق قوي وحصل على راحة يوم إضافي، هي مباراة تكتيكية وظروفها مختلفة عن بقية المباريات السابقة التي لعبناها”.

وأضاف مدرب الأخضر الأولمبي قائلًا: “نعلم أن الجمهور سيكون حاضرًا بكثافة في مباراة السعودية ضد تايلاند لكن لاعبينا اعتادوا على اللعب في مثل هذه الأجواء وأمام 60 ألف متفرج وليس 45 ألفًا”.

واختتم الشهري تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة السعودية ضد تايلاند قائلًا: “سنمتع الجمهور التايلاندي وسنأخذ المباراة خطوة بخطوة ونمتص الدعم الجماهيري حتى نكسب نتيجة اللقاء بحول الله”.

كأس آسيا تحت 23 عامًا

وتألق الأخضر الأولمبي في منافسات دور المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، حيث نجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليواجه البلد المستضيف في ربع النهائي، بعدما احتل منتخبها وصافة المجموعة الأولى.

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