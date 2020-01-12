الشهري يُشيد بأداء الأخضر في مباراة السعودية وقطر

المواطن - مروة نبيل

أشاد المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري، بمستوى اللاعبين خلال مباراة السعودية وقطر اليوم في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

السعودية وقطر:

وعلق الشهري على مباراة السعودية وقطر اليوم، قائلًا: “المواجهة كانت قوية جدًّا؛ نظرًا لرغبة المنتخبين في تحقيق الانتصار.. سعينا للفوز لكن لم نوفق في التسجيل، كما هو حال المنافس”.

وأضاف خلال تصريحاته بعد مباراة السعودية وقطر اليوم: “ما زلنا نمتلك حظوظًا في التأهل للدور الثاني؛ حيث إن المنافسة على الصعود قائمة، ونسعى لذلك من خلال اللقاء الأخير أمام سوريا”.

واختتم الشهري تصريحاته قائلًا: “توقعنا أن يبادر منتخب قطر بالهجوم، لكنه لم يفعل، واعتمد على دفاع المنطقة، والهجوم السريع بخمسة لاعبين، ونجح في إغلاق المساحات.. وهو الأمر الذي جعل المباراة صعبة وقوية”.

كأس آسيا تحت 23 عامًا:

ولعب السعودية وقطر على ملعب تاماسات في بانكوك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بعد مباراتي اليوم، كالتالي؛ سوريا في الصدارة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع المنتخب السعودي الأولمبي، ثم قطر برصيد نقطتين، ويتذيل منتخب اليابان الترتيب بدون نقاط.

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