الشوط الأول .. الأهلي يرتضي بالتعادل مع الوحدة

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة، في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان الوحدة بادر بالتسجيل عبر اللاعب عبدالله الزوري في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، ثم رد اللاعب السوري عمر السومة بتسجيل هدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وتُقام مباراة الوحدة والأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وقبل مباراة الوحدة والأهلي، صعد نادي أبها إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد إقصاء نادي الفتح بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت في دور الثمانية.

ونجح نادي أبها في حسم ركلات الترجيح بنتيجة 5/ 3، حيث سجل لأبها كل من أندرياتسيما وعمار النجار وعبدالله قيسي وسعد بقير وكريم العواضي، بينما سجل لنادي الفتح كل من مروان سعدان وميشال جاتوتا ونواف مشاري البوشل.

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