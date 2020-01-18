الشوط الأول .. الأهلي يرتضي بالتعادل مع الوحدة

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة، في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
د8’ هدف للوحدة! ⚽#عبدالله_الزوري يفتتح التسجيل#الوحدة 1 : 0 #الأهلي#الوحدة_الأهلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/OmvSzQ5485
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 18, 2020
وكان الوحدة بادر بالتسجيل عبر اللاعب عبدالله الزوري في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، ثم رد اللاعب السوري عمر السومة بتسجيل هدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر الشوط الأول.
وتُقام مباراة الوحدة والأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
د26’ هدف للأهلي! ⚽#عمر_السومة يسجل التعادل#الوحدة 1 : 1 #الأهلي#الوحدة_الأهلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/gJJfHvDDi8
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 18, 2020
وقبل مباراة الوحدة والأهلي، صعد نادي أبها إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد إقصاء نادي الفتح بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت في دور الثمانية.
ونجح نادي أبها في حسم ركلات الترجيح بنتيجة 5/ 3، حيث سجل لأبها كل من أندرياتسيما وعمار النجار وعبدالله قيسي وسعد بقير وكريم العواضي، بينما سجل لنادي الفتح كل من مروان سعدان وميشال جاتوتا ونواف مشاري البوشل.
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