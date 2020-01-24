بهدف حمد الله

الشوط الأول .. النصر يتفوق على الاتفاق

2020/01/24
الساعة 7:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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حمدالله يسجل هدف تقدم النصر ضد الاتفاق
المواطن - محمد سمعه

نجح النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله في افتتاح التسجيل لنادي النصر، في شباك الاتفاق، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل حمد الله هدف النصر عند حلول الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد عرضية متقنة من اللاعب النيجيري أحمد موسى.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد، حيث يسعى النصر إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، من أجل العودة لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن النصر قبل المباراة يحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة، أما نادي الاتفاق فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

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