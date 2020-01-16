الشوط الأول .. الهلال يخرج متقدمًا على الاتفاق بهدف

المواطن - محمد سمعه

أنهى نادي الهلال الشوط الأول متقدمًا على نادي الاتفاق بهدف دون رد، وذلك ضمن مباراة الفريقين في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكان اللاعب صالح الشهري نجح في إحراز الهدف الأول للفريق الهلالي عند حلول الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

وألغى الحكم هدفًا آخر سجله صالح الشهري ليخرج الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد.

وتُقام مباراة الهلال والاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

جدير بالذكر أن الفريق الهلالي يسعى بقوة للتأهل إلى دور نصف النهائي، وذلك من أجل الفوز بلقب كأس الملك والدوري بالموسم الجاري.

ويحتل فريق الهلال حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.

تابعنا على تواصل معنا على