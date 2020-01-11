الشوط الأول .. الهلال ينجو من فخ الوحدة بالتعادل

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والوحدة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ14 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الوحدة سريعًا عبر اللاعب أنسيلمو دي مورايس بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي الهلال ضغطه بقوة وذلك بحثًا عن إحراز هدف التعادل، حتى نجح المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز في إدراك التعادل لفريق الهلال من ركلة جزاء بالدقيقة الحادية والثلاثين.

وتُقام مباراة الهلال والوحدة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وقبل إقامة مباراة الهلال والوحدة، يملك الفريق الهلالي 27 نقطة بالمركز الثاني خلف نادي النصر الذي يملك 30 نقطة بعد تعادله أمس الجمعة مع نادي الاتحاد بنتيجة هدف لكل فريق.

وإذا نجح بطل آسيا 2019 في الفوز بلقاء الهلال والوحدة فسيصعد الفريق الهلالي للصدارة مما يُحفزه على الفوز بكل اللقاءات المقبلة له في بطولة الدوري؛ أملًا في التتويج بلقب الدوري السعودي الذي فقده الأزرق في موسم 2018- 2019 بفارق نقطة واحدة لصالح الفريق النصراوي.

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