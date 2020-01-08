الشوط الأول .. ريال مدريد يزور شباك فالنسيا بهدفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وفالنسيا بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بتقدم نادي ريال مدريد بثنائية دون رد.

وافتتح الألماني توني كروس الأهداف للريال بالدقيقة الـ15 بعدما سدد ركلة ركنية مخادعة لحارس مرمى نادي فالنسيا.

وواصل نادي الريال ضغطه وذلك سعيًا لإحراز الهدف الثاني، وسط وجود محاولات قليلة وخجولة من فريق فالنسيا لإحراز الهدف الأول.

ونجح النجم إيسكو في إضافة ثاني الأهداف للريال بالدقيقة الثامنة والثلاثين بعدما تسلم الكرة على صدره وسددها على يمين حارس فالنسيا بكل سهولة لتُصبح النتيجة 2/ 0 للريال بعد مرور 40 دقيقة من الشوط الأول.

وجاءت التشكيلة الرسمية لـ ريال مدريد مكونة من:

“كورتوا، كارفخال، سيرخيو راموس، رفائيل فاران، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، يوفيتيتش، إيسكو، بينجامين ميندي”.

أما التشكيلة الاحتياطية للريال فجاءت مكونة من: “أريولا، ميليتاو، مارسيلو، خيمس رودريغيز، ماريانو دياز، فينسيوس جونيور، رودريغو”.

أما المدرب ألبيرت سيلاديس المدير الفني لنادي فالنسيا فاختار تشكيلة مكونة من: “دومينيك، باوليستا، كوندوبيا، كارلوس سولير، غاميرو، باريخو، غايا، كوكلين، واس، فيران، جاراي”.

وسيواجه الفائز من مباراة Real madrid Vs Valencia، الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي تنطلق غدًا في دور الأربعة بالسوبر الإسباني، في المباراة النهائية للبطولة التي تُقام يوم الأحد المقبل.

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