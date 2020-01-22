الشيوخ يحطم أحلام الديموقراطيين ويرفض استقدام أدلة ضد ترامب

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رفض مجلس الشيوخ الأميركي تمرير طلب استقدام أدلة جديدة خلال إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي بدأت رسميا أمس الثلاثاء.

وبحسب “رويترز”، فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي نجحت في إحباط مساعي الديموقراطيين لاستدعاء كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، للشهادة ضد ترامب، وتقديم وثائق حول تأخير إدارة ترامب في تسليم مساعدة عسكرية أميركية إلى أوكرانيا.

وتقدم رئيس الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، خلال المحاكمة يتعديل على القرار الذي أعده زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل، حول القواعد المنظمة لمحاكمة ترامب، يتضمن استدعاء مولفاني، في محاولة من حزبه لإثبات تهمة استغلال السلطات وعرقلة عمل الكونغرس التي يتهمون بها ترامب.

وأجرى تصويت على هذا التعديل، وصوت جميع الجمهوريون البالغ عددهم 53 عضوا ضده، وبالتالي أحبطوا مساعي الديموقراطيين لاستدعاء مولفاني.

وكانت محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ بدأت يوم أمس، وسط تأكيد من رئيس هيئة الادعاء، ممثل مجلس النواب، آدم شيف، على أن الأفعال التي ارتكبها ترامب تستدعي محاكمته وعزله، بينما طالب الفريق القانوني لترامب بتبرئته على الفور من الاتهامات الموجهة إليه، ووصف إجراءات عزله بأنها انحراف خطير عن الدستور.

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