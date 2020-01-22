الصحة تطبق إجراءات للوقاية من فيروس الصين
تنسق مع منظمة الصحة العالمية

الصحة تطبق إجراءات للوقاية من فيروس الصين

2020/01/22
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بدأت وزارة الصحة تطبيق إجراءات وقائية لمنع وفادة فايروس “كورونا الجديد” المتفشي في الصين إلى المملكة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها تنسق مع منظمة الصحة العالمية لمراقبة الوضع الوبائي للمرض.

وأضافت أنها تنسق كذلك مع هيئة الطيران المدني لتقييم حركة السفر المباشرة وغير المباشرة إلى الصين؛ لتوفير معلومات عن الأشخاص الذين قد يسافرون إلى المدن المسجل فيها إصابات.

وأفادت وزارة الصحة، بأن المعلومات المتاحة تشير إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس مرتبطة بالسفر من المناطق التي يسري فيها المرض وإليها.

بيان وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا
بيان وزارة الصحة بشأن فيروس الصين

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