الصحة تقدم نصائح لكيفية الوقاية من عدوى كورونا المستجد

المواطن - متابعة

أكدت وزارة الصحة أنه ليس هناك أي إصابات بفيروس كورونا في المملكة، وقدمت عددًا من النصائح على المواطنين الالتزام بها لتجنب الإصابة بهذا الفيروس.

ونشرت الصحة تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قدمت خلالها نصائح عن كيفية الوقاية من عدوى كورونا المستجد، وتمثلت تلك النصائح في غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، تغطية الأنف والفم عند السعال والعطس، طهي اللحوم والبيض جيدًا، إضافة إلى تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي كالسعال والعطس.

كما عرضت الوزارة مقارنة بين فيروسات كورونا الثلاثة المسببة للمرض، وهي كورونا سارس، وكورونا ميرس، وكورونا ووهان الجديد.

وأوضحت الوزارة أن الخازن الطبيعي لكورونا سارس هو الخفاش، وأنه تم رصده لأول مرة في الصين عام 2002، لينتهي بعد 18 شهرًا، بعدما أصاب 8089 شخصًا، توفي 10% منهم، وانتقل إلى 29 دولة بعد ذلك.

أما كورونا ميرس، فالخازن الطبيعي له هو الخفاش أيضًا، بينما خازنه الوسيط هو الإبل أحادية السنام، وظهر في الجزيرة العربية عام 2012، وما زال مستمرًّا بها، وانتقل إلى 27 دولة، وأصاب منذ ظهوره 2492 شخصًا، توفي 35% منهم.

وظهر كورونا ووهان الجديد في شهر ديسمبر من عام 2019، والخازن الطبيعي له هو الخفاش، ورصد المرض في 11 دولة حتى الآن، وهناك الكثير من المخاوف للانتشار في دول أكثر، وتسبب حتى الآن في وفاة 56 شخصًا وإصابة 1975.

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