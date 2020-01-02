الصحة لـ “المواطن”: أكثر من 3 ملايين تطعموا ضد الأنفلونزا

المواطن - شرف الروقي - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أن حجم الإقبال على لقاح الأنفلونزا الموسمية هذا العام يعد الأفضل خلال الأعوام السابقة، وذلك بفضل زيادة الوعي الصحي لدى الأفراد.

وكشفت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة لـ “المواطن” عن عدد الذين حصلوا على اللقاح بنهاية الأسبوع السابع من الحملة، ويبلغ عددهم قرابة 3 ملايين و500 ألف شخص.

وأفادت أن عدد الذين حصلوا على اللقاح بلغ خلال نفس الفترة من العام الماضي مليوناً و600 ألف شخص تقريباً، مما يؤكد على زيادة الوعي الصحي لدى الأشخاص للوقاية من الأنفلونزا الموسمية.

وتقدم الصحة التطعيم للجميع في مختلف المناطق والمحافظات، وتهدف إلى تغطية أكبر عدد ممكن من سكان المملكة بالتحصين ضد الأنفلونزا، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل الحوامل والأطفال دون الخامسة وكبار السن والمصابون بأمراض مزمنة.

وشددت وزارة الصحة على أهمية أخذ لقاح الأنفلونزا، موضحة أنه الوسيلة الوحيدة للوقاية من 70 إلى 90% من الأنفلونزا الموسمية، التي تنتشر خلال فصلي الخريف والشتاء وتسبب ارتفاع درجة الحرارة وصداع الرأس والسعال ورشح الأنف والآم العضلات.

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