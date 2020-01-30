الصحة: لم نسجل أي إصابة بكورونا الجديد في المملكة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن داخل المملكة.

وأضافت وزارة الصحة في بيان لها، أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

ودعت الوزارة إلى الاطلاع على المعلومات والنصائح التوعوية عن الفيروس عبر الرابط : (هنا الرابط).

يشار إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 170 في الصين، وذلك بعد وفاة 37 شخصًا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل الذي اندلع من مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص، ورصدت الأربعاء أول حالة إصابة في التبت.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة في جنيف الخميس، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس يمثل الآن حالة طوارئ عالمية.

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