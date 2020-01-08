الصحف العالمية تتفاعل مع السوبر الإسباني بجدة

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية الإسبانية مع بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

السوبر الإسباني بجدة

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز عناوين الصحف العالمية عن السوبر الإسباني بجدة المقرر انطلاقه، مساء اليوم الأربعاء.

وعلقت صحيفة “آس” عن السوبر الإسباني بجدة قائلة: “إلى الشرق من دون الحكماء”، فيما قالت صحيفة “ماركا”: “الفوز مهمتهم.. تحدي السعودية (أكثر من مجرد بطولة إنها بطولة سوبر)”.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “بين أيديهم”، وعلقت صحيفة “سوبر ديبورتي” على السوبر الإسباني بجدة قائلة: “فلننطلق من أجلها!”، وكتبت صحيفة “سبورت”: “ملك الشرق”، فيما قالت صحيفة “لي إسبورتيو”: “فريق جديد بنفس الهدف”.

وتشهد بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة 2020 مشاركة 4 فرق للمرة الأولى في التاريخ، وهي؛ برشلونة بطل الدوري ووصيف الكأس، أتلتيكو مدريد وصيف الليغا، ريال مدريد ثالث الدوري، وفالنسيا بصفته بطلًا لكأس ملك إسبانيا.

وتنطلق بطولة كأس السوبر الإسباني بجدة اليوم بمباراة ريال مدريد وفالنسيا، ويلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد، مساء يوم غد الخميس، وستُقام المباراة النهائية بين الفائزين، يوم 12 من شهر يناير الجاري.

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