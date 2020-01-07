الصراع الإداري وثقافة الفوز وراء خسارة الأهلي ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

نجح الزعيم في حسم كلاسيكو الهلال ضد الأهلي الذي أُقيم، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الهلال ضد الأهلي:

وحسم الهلال مباراته المؤجلة ضد الأهلي من الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاثية سجلها سالم الدوسري، بافيتيمبي غوميز وعلي آل بليهي، فيما أحرز السوري عمر السومة هدف الراقي الوحيد.

ووصل رصيد الزعيم إلى 27 نقطة من 12 مباراة، وبفارق نقطتين عن النصر متصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من 13 لقاء، فيما تجمد رصيد الراقي عند 23 نقطة، بعد مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم.

الصراع الإداري:

وقال الإعلامي الرياضي خلف ملفي: “مباراة الهلال ضد الأهلي قمة، وفارق النقطة جعلها أكثر حماسًا.. والمواجهة مؤجلة، وأتت في توقيت وصول الأندية الاسبانية للمملكة، وهذا سبب الهدوء الذي سبقها”.

وتابع: “أثّر الصراع الإداري، والذي يحدث لأول مرة، على النادي الأهلي داخل وخارج الملعب.. هدف الهلال أتى بتوقيت جيد وأنعش الشوط الأول، وخطأ الشهراني كان كارثيًّا”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “العامل المشترك بين الهلال والأهلي هو القوة الهجومية والضعف الدفاعي”.

ثقافة الفوز:

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي الرياضي عبدالله الشيخي: “الكفة متساوية بين الهلال والأهلي كعناصر، وكقيمة سوقية وفنية للاعبين، وما ساعد الهلال اليوم وخلال الموسم بشكل عام هو ثقافة الفوز”.

وواصل: “ما زال الأهلي بعيد كل البعد عن طموحات الجماهير الأهلاوية، أحمّل المدرب جروس ما يمر به الأهلي الآن.. يمتلك الأهلي أسماء كبيرة على مستوى الدوري السعودي، لكن أداء الفريق غير ثابت”.

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