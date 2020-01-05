الصقور السعودية تزين سماء ربيع بريدة بالعروض الجوية

المواطن - واس

كسبت العروض الاستعراضية لفريق الصقور السعودية استحسان زوار مهرجان ربيع بريدة 41 وتعالت هتافات الترحيب والإعجاب من قبل الحضور، بعد عدد من الطلعات الجوية التي ملأت سماء مقر الفعاليات عصر أمس الأحد، بمنتزه القصيم الوطني في عريق الطرفية، شرق مدينة بريدة.

وتأتي فعالية عروض الصقور السعودية كأحد الفعاليات الكبرى التي يهدف من خلالها منظمو مهرجان ربيع بريدة 41 إلى تنويع البرامج والمناشط التنشيطية للسياحة المحلية، وكسب رضا وإعجاب جميع الزوار، لما فيه تحقيق رغبات وتطلعات الجميع.



من جانبه أكد قائد فريق الصقور السعودية المقدم عبدالرؤوف السلمي، أن فريق الصقور السعودية واجهة إعلامية للقوات الجوية للتعريف بإمكاناتها وكفاءتها ومقدرة الطيار و الفني السعودي على تطويع الآلة والتقنيات المتقدمة، و إبراز الوجه الحضاري للقوات الجوية.

وأشار إلى أن الفكرة كانت لفريق يقوم بأداء العروض الجوية التي يتطلب أدائها الكثير من الجهد في التدريب والاحترافية في التنفيذ؛ عكس الصورة المشرقة لقواتنا الجوية خصوصاً، والقوات المسلحة عامة، وما تتحلى به من كفاءة عالية وجاهزية واستعداد.

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