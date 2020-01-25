الصليهم يحسم قراره ويوقع للنصر لمدة 3 سنوات

2020/01/26
الساعة 1:42 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر، الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، عقدا رسميا مع لاعب الشباب عبد المجيد الصليهم، مدته ثلاث سنوات، وذلك بعد دخول اللاعب الفترة الحرة.

وأوضح الحساب الرسمي لنادي النصر بموقع تويتر أن مراسم التوقيع جرت بحضور المشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي، ووكيل أعمال اللاعب عبد الرحمن الخنين، ومدير الاحتراف بالنادي أحمد الغامدي.

يذكر أن الصليهم  تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، أبرزها من  فريقي الهلال والاتحاد، كما عرض عليه نادي الشباب تجديد عقده، ولكن اللاعب فضل الانتقال غلى النصر.

 

الصليهم
عبد المجيد الصليهم

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