الصندوق العقاري يودع 1,692 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني

المواطن - واس

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع (1,692) مليون ريال، “مليار وستمائة واثنان وتسعون مليون ريال” في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج “سكني” من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر ديسمبر 2019.

وأفاد المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، أن 306 ملايين ريال خصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، فيما قُدمت 1,149 مليون “مليار ومائة وتسعة وأربعون مليون ريال” لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و237 مليون ريال دعم لمستفيدي مبادرة المدنيين.

وبين أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي “سكني” منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017م وحتى نهاية العام الماضي 2019م بلغت نحو 13,151 مليون ريال (ثلاثة عشر مليار ومائة وواحد وخمسون مليون ريال)، واستحوذت مبادرة دعم العسكريين على 9,540 مليون ريال، بينما بلغ دعم ” التمويل المدعُوم” 2,405 ملايين ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1,206 ملايين ريال.

وأوضح العصيمي أن إعلان الصندوق عن إيداع الدعم الشهري للمستفيدين وحجم المبالغ المُودعة شهرياً يؤكد حرصه على استمرارية الدعم للمواطنين بما يحقق أهدافه في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، مؤكداً أن تحول الصندوق في عام 2017م من الإقراض المباشرة إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.

وأكد العصيمي اهتمام الصندوق بجميع المقترحات التي ترده عبر قنوات الاتصال من المواطنين وسعيه لتحسين المبادرات والبرامج بما يتلاءم مع حاجة المواطن، مشيرًا إلى أن تنوّع البرامج والمبادرات والخدمات أسهم في توفير العديد من الخيارات والحلول السكنية أمام المستفيدين للحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن فروع صندوق التنمية العقارية، وأكثر من 30 خدمة إلكترونية إضافة إلى خدمة منصة المستشار العقاري ومركز الاتصال وأجهزة الخدمات الذاتية وضعت جميعها في خدمة المواطنين لتسهيل وتيسير الإجراءات لهم للحصول على القرض العقاري المدعوم .

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