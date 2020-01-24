مساحته 25 ألف متر ويتسع لـ 1000 سرير

الصين تبني مستشفى في 10 أيام لعلاج مصابي كورونا

2020/01/24
الساعة 4:03 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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كورونا فيروس
المواطن - متابعة

باشرت الصين ببناء مستشفى جديد بمدينة ووهان لعلاج إصابات فيروس كورونا، ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع خلال 10 أيام.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، من المتوقع أن يبدأ المستشفى نشاطه في 3 فبراير المقبل لمعالجة المصابين وللحد من انتشار هذا الفيروس، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 26 شخصًا وإصابة أكثر من 800 شخص.

وجاء في تصريح لوكالة الأنباء الصينية ” شينخوا”، أن مشروع بناء المستشفى الذي تقدر مساحته بـ 25 ألف متر مربع ويتسع لـ 1000 سرير هو من أجل التخفيف من نقص موارد العلاج الطبي وتحسين القدرة على رعاية المرضى.

وقد بدأت أعمال البناء بعد ظهور تقارير عن نقص التجهيزات في المستشفيات الخاصة بتفشي الفيروس.

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