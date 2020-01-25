خاصةً في ووهان التي ظهر فيها الفيروس أول مرة

الصين تشكو حدة وباء كورونا الجديد وشح الإمدادات

2020/01/25
الساعة 4:33 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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كورونا فيروس
المواطن - متابعة

أكد مسؤول في إقليم هوبي الصيني، اليوم السبت، أن وباء كورونا الجديد في الصين مازال حادًا، وأن الإمدادات الطبية شحيحة للغاية في مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس أول مرة.

وارتفع عدد الوفيات بالمرض إلى 41 في الصين وسجلت أكثر من 1300 إصابة على مستوى العالم، لكن معظم الحالات موجودة في ووهان عاصمة هوبي.

وناشد المسؤول المتبرعين المحليين والدوليين تقديم إمدادات طبية إلى الصين مثل الكمامات والملابس الواقية.

وقال إن إقليم هوبي في الصين تلقى حتى أمس الجمعة تبرعات من الجمهور زادت على 1.2 مليون كمامة، و30 مليون يوان (4.35 مليون دولار)، حسبما نقلت “رويترز”.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية الصينية عن حكومة مدينة ووهان التي تقع في وسط الصين قولها السبت، إنها ستمنع سير المركبات غير الضرورية في وسط المدينة اعتبارا من الأحد لاحتواء وباء فيروس “كورونا”.

 

 

 

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