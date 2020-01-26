الصين تعلن التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات في الصين اليوم الأحد، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس “كورونا” المتفشي في البلاد والذي أسفر عن وفاة 56 شخصاً وأكثر من ألف إصابة.

وقال وزير الصحة، إن الدواء سيكون متوفراً مجاناً خلال الساعات المقبلة، والدواء في مراحل الاختبار الأخيرة قبل بدء استعماله للبشر.

وكانت مدينة شانتو الساحلية قالت إنها ستحظر دخول السيارات والسفن والأشخاص المدينة ابتداء من يوم 27 يناير للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في مدينة ووهان في نهاية 2019.

وقالت شانتو أيضا إنها ستعلق عمل الحافلات وسيارات الأجرة والعبارات ابتداء من الساعة الثانية مساء اليوم الأحد. وتقع شانتو على بعد أكثر من 800 كيلومتر من مدينة ووهان بوسط الصين.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إنها ستنقل موظفيها العاملين بقنصليتها بمدينة ووهان الصينية إلى الولايات المتحدة وستوفر عددا محدودا من المقاعد للمواطنين الأمريكيين العاديين على متن طائرة لمغادرة بؤرة تفشى فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنه سيكون بإمكان بعض المواطنين الأمريكيين العاديين ركوب طائرة تغادر ووهان في 28 يناير كانون الثاني متجهة إلى سان فرانسيسكو. وأضاف البيان أنه سيتم إعطاء أولوية للأفراد العاديين المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

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