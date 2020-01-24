الصين تنشر أول صورة لـ كورونا الجديد بعد وفاة 26
ظهر في امريكا وكوريا الجنوبية وفيتنام

الصين تنشر أول صورة لـ كورونا الجديد بعد وفاة 26

2020/01/24
الساعة 2:49 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيروس كورونا الجديد
المواطن - متابعة

نشر العلماء الصينيون صورًا توضح فيروس كورونا الجديد التقطوها بواسطة مجهر إلكتروني والذي تسبب في وفاة 26 ومئات الإصابات في الصين وعدة دول.

وكشف معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن الصور في إطار حملة الوقاية والرقابة على تفشي الفيروس، وقامت وسائل الإعلام العالمية وغالبية شبكات التواصل الاجتماعي بإعادة نشر تلك الصورة.

يذكر أن معلومات أولية عن الفيروس بدأت ترد من مدينة ووهان الصينية نهاية ديسمبر الماضي، وأعلن العلماء آنذاك أن سلالة جديدة من فيروس كورونا 2019-nCoV هي التي تسببت في تفشي مرض الالتهاب الرئوي القاتل.

وانطلقت الإصابات الأولى بفيروس كورونا الجديد من سوق الأسماك. ويعتقد أن مصدره هو الثعابين التي اعتاد الصينيون تناول وجبات مطبوخة منها، وأكد العلماء لاحقًا أن الفيروس ينتقل من إنسان إلى آخر ومن حيوان إلى إنسان.

وحسب المعلومات الأخيرة فإن عدد المصابين بالفيروس تجاوز 830 مريضًا توفي 26 شخصًا منهم، وقد خرج الفيروس عن حدود الصين وسجلت حالات الإصابة به في البلدان الآسيوية المجاورة والولايات المتحدة.

فيروس كورونا الجديد 2019-nCoV 3

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