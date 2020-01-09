الطريق إلى طوكيو.. الشهري يكشف تشكيلة السعودية ضد اليابان

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري عن التشكيلة الأساسية لمباراة السعودية ضد اليابان المقرر انطلاقها، بعد قليل.

وتُقام مباراة السعودية ضد اليابان اليوم على ملعب تاماسات في بانكوك، ضمن مواجهات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

السعودية ضد اليابان

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد اليابان كالتالي؛ محمد اليامي، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، ناصر العمران، مختار علي، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب وعبدالله الحمدان.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية ضد اليابان كل من؛ صالح الوحيمد، عبدالله حسون، سامي النجعي، عبدالرحمن اليامي، أيمن يحيى، علي الحسن، حسين العيسى، يوسف الحربي، سعد السلولي، خالد الغنام وفراس البريكان.

ويبدأ الأخضر الأولمبي مشواره في كأس آسيا بمواجهة اليابان، ثم يلعب مع قطر، يوم الأحد المقبل، على أن يختتم منافساته في دور المجموعات بلقاء سوريا، مساء الأربعاء المقبل.

تابعنا على تواصل معنا على