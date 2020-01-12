العالم يراقبكم.. ترامب يحذر إيران من ارتكاب مجازر في حق المتظاهرين

المواطن - متابعة

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، النظام الإيراني من ارتكاب أي مجازر جديدة في حق المتظاهرين السلميين.

ونشر الرئيس الأمريكي تغريدتين باللغتين الإنجليزية والفارسية، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قال بهما: “يجب على الحكومة الإيرانية أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة والإبلاغ عن الحقائق على أرض الواقع، بشأن الاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني”.

وأضاف “لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى للمتظاهرين السلميين، ولا قطع للإنترنت، العالم يراقب”.

وكان ترامب نشر تغريدة قبل دقائق قليلة أكد خلالها على دعمه للمتظاهرين في إيران، وقال بها: ” إلى شعب إيران الشجاع الذي طالت معاناته: لقد وقفت معك منذ بداية رئاستي، وستواصل حكومتي الوقوف معك، نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب، وشجاعتكم ملهمة لنا”.

وشهدت عدد من المدن الإيرانية احتجاجات كبيرة، يوم أمس السبت، بعدما أعلنت طهران مسؤوليتها عن سقوط الطائرة الأوكرانية، حيث خرج الكثيرون للتنديد بقيام الحرس الثوري الإيراني بإسقاط الطائرة وأخذوا يرددون “الموت للولي الفقيه”، ويطالبون الحرس الثوري بترك إيران وشأنها.

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