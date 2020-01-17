العثور على صبي بالغ في تابلوه مركبة قبل تهريبه!

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

اكتشفت الشرطة الإسبانية صبيًّا ذا 17 عامًا محشورًا في تابلوه سيارة؛ في محاولة لتهريبه من دولة إفريقية إلى حدود البلاد.

وأشار أفراد الشرطة الذين اكتشفوا الواقعة إلى أنهم شعروا بالصدمة بعد أن اتضح أن شكوكهم في محلها، وقالوا: إن المكان كان صغيرًا للغاية بحيث اضطر الصبي إلى ضغط نفسه في وضع الجنين، وكاد أن يختنق.

وكانت السيارة تضم زوجين يحاولان عبور الحدود إلى إسبانيا، وشك فيهما ضباط الحرس المدني؛ بسبب أسلوبهما المراوغ، وعكفوا على تفتيش السيارة، واستخدموا في ذلك معدات متخصصة للكشف عن دقات القلب، ليتم العثور على الصبي داخل التابلوه.

وقالت الشرطة: إن الصبي ظهرت عليه علامات الإغماء، وكان ضعيفًا وبحاجة إلى الإسعافات الأولية، مشيرين إلى أنه ينتمي لدولة مالي في إفريقيا.

وكثيرًا ما يواجه ضباط الحرس الإسبانيون، محاولات مبتكرة وحيل ذكية لتهريب المواطنين من دول إفريقية إلى الدولة الأوروبية.

وفي الشهر الماضي، عثرت الشرطة على طفل يبلغ 10 سنوات، مختبئًا تحت أكياس من الفواكه والخضراوات، في عربة تسوق يسحبها زوجان يحاولان الوصول إلى إسبانيا من المغرب.

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