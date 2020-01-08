العدالة والفيحاء يفتتحان الجولة الـ14 غدًا
ضمن منافسات دوري المحترفين

العدالة والفيحاء يفتتحان الجولة الـ14 غدًا

2020/01/08
الساعة 4:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة 14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمباراة واحدة بين العدالة والفيحاء.

العدالة والفيحاء

وتُقام مباراة العدالة والفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، عند الساعة 5:45 مساء يوم الخميس، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتحسين نتائجه في الدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

ومن المقرر أن تُستكمل مواجهات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة والسبت بـ3 لقاءات في كل يوم، على أن تُختتم منافساتها، يوم الاثنين المقبل، بلقاء واحد.

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