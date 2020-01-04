العدالة يضرب موعدًا مع النصر بـ دور الـ8

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي العدالة إلى دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز في دور ثمن النهائي على نادي الشعلة بثنائية دون رد، في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين اليوم السبت.

وتقدم اللاعب سي مانداو بالهدف الأول لفريق العدالة عند حلول الدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول، وأضاف اللاعب كاروليس ماستينور الهدف الثاني للعدالة بالدقيقة الثلاثين.

وخلال الشوط الثاني، لم ينجح الشعلة في تقليص الفارق، لينتهي اللقاء بفوز العدالة بثنائية دون رد والصعود لدور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن العدالة سيواجه النصر في ربع نهائي كأس الملك يوم 18 يناير الجاري.

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