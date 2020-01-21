العدالة يُنهي تعاقده مع المثلوثي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي العدالة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إنهاء تعاقده بالتراضي مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، التونسي الدولي أيمن المثلوثي.

وكان نادي العدالة قد تعاقد مع المثلوثي، صاحب الـ35 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإفريقي التونسي؛ لتمثيله في موسم 2019/ 2020.

ومن المنتظر أن تتعاقد إدارة نادي العدالة مع العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ أملًا في تعديل الأوضاع وتحسين نتائج الفريق الأول لكرة القدم الذي يُعاني من شبح الهبوط هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط من الفوز في مباراتين، والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 9 مواجهات.

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