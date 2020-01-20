العدل تدعو المتقدمين والمتقدمات على وظائفها للمقابلات الشخصية

المواطن - الرياض

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات على المسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 13 إلى 17 ربيع الأول 1441 هـ، على وظائف باحث شرعي وباحث قانوني ومطور برامج للرجال والنساء بالمرتبة الثامنة، الدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية (هنا)، والاستعلام عن النتيجة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف بدءًا من يوم الأحد غرة جمادى الآخرة 1441 هـ، داعية المتقدمين والمتقدمات إلى طباعة بطاقة المقابلة الشخصية من موقع الوزارة، والتي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.

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