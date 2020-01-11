العراق تتعادل وأستراليا تُسقط تايلاند صاحبة الأرض

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب الأسترالي في إسقاط المنتخب التايلاندي صاحب الأرض بنتيجة هدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والمقامة حاليًّا في تايلاند.

ورغم أن البداية كانت من منتخب تايلاند الذي سجل الهدف الأول عبر اللاعب أتون أمور تلير دساك بالدقيقة الرابعة والعشرين، لكن المنتخب الأسترالي نجح وبقوة في إضافة هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول عبر اللاعب نيكولاس داغوستينو بالدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني، استغل المنتخب الأسترالي تراجع منتخب تايلاند ليعود اللاعب داغوستينو ويُسجل الهدف الثاني للمنتخب الأسترالي بالدقيقة السادسة والسبعين بطريقة جميلة.

وأصبح رصيد المنتخب الأسترالي بعد الفوز أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد منتخب تايلاند عند ثلاث نقاط بالمركز الثاني.

وأُقيمت اليوم السبت أيضًا، مباراة المنتخب العراقي ضد البحرين حيث انتهت بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

وسجل للمنتخب العراقي كل من أمير العماري ومحمد نصيف، بينما سجل لمنتخب البحرين كل من هاشم عيسى ومحمد مرهون.

وأصبح رصيد العراق بعد التعادل نقطتين بالمركز الثالث، أما المنتخب البحريني فأصبح رصيده نقطة واحدة في المركز الرابع.

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