العراق: لن نسمح بتحول أرضنا ساحة حرب لتصفية الحسابات

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها ستستدعي سفير طهران لدى بغداد للاحتجاج على ضربات الصواريخ الإيرانية التي استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية ليلة أمس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان له اليوم إن “الأراضي، والقواعد العراقية تعرضت منتصف ليلة الأربعاء الموافق 8/1/2020 لضربات بالصواريخ الإيرانية استهدفت معسكرات تضم قوات عراقية وغير عراقية”.

وأضاف أن “وزارة الخارجية إذ ترفض تلك الاعتداءات، وتعدّها خرقًا للسيادة العراقية فإنَّها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة، وعدم جعل العراق ساحةَ حربٍ لتصفية حساباتهم، وأن تعمل على حلحلة الأزمات التي تعاني منها المنطقة”.

ولفت الصحاف الى أن “العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين، ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات، أو ممرًا لتنفيذ اعتداءات، أو مقرًا لاستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار”، مؤكدًا أن “وزارة الخارجية ستقوم باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإبلاغه بما تقدم”.