العساكر : مبادرة ولي العهد لترميم المساجد إنجاز يصافح التاريخ والحاضر

المواطن - مكة المكرمة

أكد مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر أن مبادرة الأمير محمد بن سلمان لترميم المساجد التاريخية إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الرؤية السعودية التي أطلقها ولي العهد.

ونشر العساكر صورًا لبعض المساجد التاريخية قبل وبعد الترميم وعلق عليها بالقول: إنجاز جديد يصافح التاريخ والحاضر؛ يكتب لنا أحد إنجازات رؤية المملكة 2030 بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتطوير المساجد التاريخية والحفاظ على هذه الآثار التراثية.

وتابع: هُنا نتاج إعمار المساجد في منطقة مكة المكرمة.

وكان مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية أنجز تطوير وتأهيل كامل مساجد المرحلة الأولى من المشروع التي بلغ عددها 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق مختلفة في المملكة بتكلفة 50 مليون ريال خلال 423 يومًا، بتوجيه ومتابعة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ضمن التوجيه الكريم بتطوير وتأهيل 130 مسجدًا تاريخيًا على عدة مراحل.

وتتفاوت أعمار المساجد التاريخية ضمن المرحلة الأولى بين 1432 عامًا و60 عامًا، متوزعة في مناطق مختلفة في المملكة، إذ يعود تأسيس أحدها إلى عهد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي، رضي الله عنه، وهو مسجد جرير البجلي في محافظة الطائف، فيما تُعرف بعضها على أنها كانت منارة علمية مثل مسجد الشيخ أبو بكر الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من 300 سنة في محافظة الأحساء.

ومع بداية شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1441هــ بدأ عدد من مساجد المرحلة الأولى في معاودة استقبال المصلين بعد الانقطاع عن بعضها قبل فترة الترميم لمدة تزيد عن 40 عامًا، لتنطلق مرحلة جديدة لهذه المساجد لتصبح رمزًا دينيًا تاريخيًا من شأنه المحافظة على الإرث الديني والعمارة الإسلامية وإعادة إحياء القرى التراثية وأواسط المدن التاريخية.

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