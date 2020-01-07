العقوبات تنتظر جماهير الأهلي
بعد تصرفها ضد الهلال

العقوبات تنتظر جماهير الأهلي

2020/01/08
الساعة 12:43 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تعرضت جماهير النادي الأهلي لانتقادات عنيفة؛ بسبب إلقائها عبوات مياه من المدرجات خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الهلال.

ولعب الهلال ضد الأهلي، مساء يوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الزعيم بنتيجة 3/ 1.

وقامت الجماهير الأهلاوية بإلقاء مقذوفات وعبوات مياه من مدرجات ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بعد تسجيل الهلال الهدف الثالث في شباك الراقي.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق عقوبة انضباطية ضد جماهير النادي الأهلي بعد تصرفها في مباراة الهلال اليوم.

وعلق الناقد الرياضي عبدالعزيز الغيامة على تصرف جمهور الراقي، قائلًا: “حادثة جماهير الأهلي مخجلة ولا أخلاقية.. هزيمتك مشكلة فيك وليست في اللاعب الهلالي.. غوميز اليوم قمة في الأخلاق”.

وتابع خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”، قائلًا: “تصرف البليهي طبيعي يريد أن يحمي نفسه.. أطالب لجنة الانضباط بعدم التراخي.. دورينا يجب أن يكون نظيف”.

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