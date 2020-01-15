العقيل لرئيس التعاون: تمنيت لو ترد بالحجة لا بالهجوم

المواطن-مروة نبيل

علق رئيس نادي الشباب السابق، أحمد العقيل على انتقاد رئيس مجلس إدارة نادي التعاون محمد القاسم لحكم سعودي سابق عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال رئيس نادي الشباب السابق لإذاعة “يو إف إم”: يجب علينا أن نناقش الأفكار قبل الأشخاص في الوسط الرياضي.. وتمنيت من رئيس التعاون محمد القاسم أن يرد الحجة بالحجة وألّا يتجه بالهجوم على الشخص نفسه”.

وفي السياق ذاته، علق الإعلامي تركي السالم قائلًا: “محمد القاسم من الشخصيات المميزة في الوسط الرياضي .. والعمل هو أفضل رد على كل الانتقادات”.

القاسم ينتقد

وكتب محمد القاسم: “سقط سقوطًا مريعًا كحكم بسبب (……) نسأل الله له التوبة والهداية والآن يريد أن نثق به وبمفكرته الكاذبة والموجهة نحو التعاون لأسباب يعرفها ونعرفها.. أقول له: راجع نفسك وإن زدت زدنا.. لم نثق بك بالملعب نثق بك خارجه!”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة محمد القاسم على “تويتر”، وأكدوا أنه يقصد الخبير التحكيمي فهد المرداسي، بسبب حالات مفكرة المرداسي لركلات الجزاء المحتسبة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الجولة الـ14.

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