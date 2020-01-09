العلماء يتوصلون إلى سبب تفشي الالتهاب الرئوي الغامض في الصين

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال علماء صينيون إن الالتهاب الرئوي الغامض الذي أودى بحياة العشرات من الناس وجعل الصين في حالة هلع، ينتمي إلى نفس مجموعة الفيروسات التي ينتمي إليها فيروس كورونا الذي ينتمي بدوره إلى فيروس سارس.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، عُثر على شكل متحور من فيروس كورونا في 15 من 57 مريضًا يعانون من المرض في مدينة ووهان بوسط البلاد، قائلين إنه تم تحديده مبدئيا على أنه العامل المؤدي للمرض المتفشي.

فيروسات كورونا هي مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب أمراضًا تتراوح من نزلات البرد إلى السارس، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ويمكن أن تتراوح الأعراض من الحمى والسعال إلى الفشل الكلوي، وفي بعض الحالات تؤدي إلى الوفاة.

أصاب السارس أكثر من 8000 شخص وقتل 774 في وباء انتشر في آسيا وانتشر إلى 37 دولة في عامي 2002 و 2003، كما أن فيروس كورونا هو السبب في متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة في عام 2012، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الفيروس الجديد:

ويبدو أن الفيروس الجديد في مدينة ووهان ليس قاتلاً مثل السارس، وأعراضه هي الحمى بشكل أساسي، حيث يعاني عدد من المرضى من صعوبة في التنفس، وقد تعافى ثمانية مرضى وخرجوا من المستشفى حتى يوم الأربعاء.

تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ووهان في 12 ديسمبر، ومنذ ذلك الحين، أصيب ما مجموعه 59 شخصًا بالمرض، مع سبعة مرضى في حالة حرجة، وقالت السلطات إنه لا يوجد دليل واضح على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر، ولم يصب أي من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالعدوى.

انتشار العدوى:

ويُذكر أن يوم الأربعاء، أبلغت كوريا الجنوبية عن وجود حالة مشتبه بها مرتبطة بالتهاب رئوي ووهان، بعد زيارتها للمدينة الصينية، وفي هونغ كونغ، تم العثور على 38 شخصًا يعانون من أعراض الحمى أو الجهاز التنفسي بعد السفر من ووهان.

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