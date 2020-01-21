العليان: شكرًا لرجال التعاون.. وأنتظر تحديًا كبيرًا مع الزعيم

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم نادي الهلال الجديد، مدالله العليان رسالة إلى جماهير التعاون والزعيم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكان نادي الهلال قد وقع مع مدالله العليان عقدًا يمتد لثلاثة مواسم بداية من الموسم الرياضي الجديد، قبل أن يتفق مع إدارة التعاون ويشتري عقده، ليرتدي قميص الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال مدالله العليان: “شكرًا من القلب لكل رجالات التعاون لإدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد القاسم الجماهير الغالية جميع العاملين زملائي اللاعبين”.

وتابع نجم الهلال الجديد تغريدته قائلًا: “أتمنى أن أكون وفقت بخدمة هذا الكيان الكبير كما يجب وأعتذر عن أي تقصير.. دعواتي للتعاون بدوام التوفيق والنجاح”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “الحمد لله.. مرحلة جديدة وتحدٍ كبير مع الزعيم.. أشكر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن نافل على ثقتهم، وأسأل الله التوفيق لي ولجميع زملائي بأن نقدم دائمًا ما يسعد جمهور الهلال”.

تابعنا على تواصل معنا على