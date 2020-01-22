العليان يُشارك في التدريبات وخبر سار لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

شارك اللاعب مد الله العليان، نجم نادي الهلال الجديد، في تدريبات أزرق العاصمة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد إتمام انتقاله للفريق الهلالي قادمًا من نادي التعاون في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر: إن مدالله العليان شارك مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالهلال، وذلك بعد أن عاود لاعبو الأزرق التدريبات بعد الراحة التي حصلوا عليها أمس الثلاثاء.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالهلال خبرًا سارًّا؛ حيث واصل اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو برنامجه التأهيلي، وشارك بالجزء الأول من التدريبات الجماعية اليوم، بعد أن غاب بالفترة الأخيرة عن مباريات الهلال لإصابته في عضلات البطن.

ويستعد الهلال لمواجهة الشباب، يوم السبت المقبل في ديربي الرياض، حيث تُقام المباراة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن الهلال كان سقط في فخ التعادل الإيجابي أول أمس الاثنين ضد النادي الفيصلي بنتيجة هدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة التي كانت مؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الهلال حاليًّا المركز الأول في الدوري برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة عن نادي النصر.

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