العمل تُعلن عن فتح باب النقل بين مراكز الرعاية النهارية
للفصل الدراسي الثاني

العمل تُعلن عن فتح باب النقل بين مراكز الرعاية النهارية

2020/01/19
الساعة 9:01 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن فتح باب النقل بين مراكز الرعاية النهارية للفصل الدراسي الثاني، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 24 جمادى الأولى / 1441هـ .

ودعت الوزارة جميع المستفيدين المسجلين في خدمات مراكز الرعاية النهارية، والراغبين في النقل ما بين المراكز، للدخول إلى الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة، حيث ستكون الخدمة متاحة إلكترونياً فقط على الرابط التالي (اضغط هنا).

كما دعت الوزارة الراغبين بالنقل، إلى سرعة إنهاء الطلب واستكمال إجراءاته، وذلك قبل تاريخ 6 / 6 / 1441 هـ.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • العمل تسدد رسوم إلحاق 14,711 مستفيداً بمراكز الرعاية النهارية الأهلية
    •
  • تمديد التسجيل في مراكز الرعاية النهارية
    •
  • العمل تتيح إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية
    •
  • العمل توضح حقيقة قبول المستفيدين بمراكز الرعاية النهارية دون تقرير
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :