العين الإماراتي يتعاقد مع بيدرو إيمانويل

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي العين الإماراتي مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، وذلك لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للمدرب الكرواتي إيفان ليكو.

وسبق لـ بيدرو إيمانويل تدريب التعاون في المملكة ونال معه لقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2018-2019، ثم درب نادي ألميريا الإسباني لكنه لم يستمر لفترة طويلة بسبب تراجع النتائج.

وذُكر قبل تعاقد نادي الاتحاد مع المدرب الهولندي هينك تين كات، أن إدارة الاتحاد سعت للتعاقد مع بيدرو إيمانويل حينما كان مدربًا لنادي ألميريا.

وسبق لنادي العين احتلال وصافة كأس العالم للأندية 2018 الذي أُقيم بالإمارات، وذلك بعد أن خسر في المباراة النهائية أمام نادي ريال مدريد الإسباني برباعية مقابل هدف.

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