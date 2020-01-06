الغيابات أزمة للفريقين .. تشكيل الهلال والأهلي المتوقع

المواطن - محمد سمعه

تُمثل الغيابات أزمة حقيقية لفريقي الهلال والأهلي اللذين يستعدان غدًا الثلاثاء لخوض لقاء الجولة الحادية عشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومع تأكد غياب اللاعب سعيد المولد عن صفوف الأهلي، سيكون التشكيل المتوقع للراقي مكونًا من ” ياسر المسيليم، محمد آل فتيل، لوكاس ليما، محمد خبراني، يزيد البكر، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي ساريتش، جوزيف دي سوزا، السومة، دجانيني تافاريس”، كما يغيب عن صفوف الراقي الحارس محمد العويس المصاب بكسر في عظمة الوجه منذ شهر نوفمبر الماضي.

من ناحية أخرى، تُوجد احتمالية حول إمكانية غياب اللاعب سلمان الفرج عن مواجهة الأهلي ففي حال غيابه سيكون تشكيل الهلال المتوقع مكونًا من ” عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، ياسر الشهراني، حسن كادش، محمد كنو، جوستافو كويلار، سالم الدوسري، أندري كاريلو، سيباستيان جيوفنكو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز”، كذلك يواجه المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو احتمالية الغياب بنسبة كبيرة عن مواجهة الأهلي، بسبب إصابته العضلية التي تعرض لها في مباراة الفيصلي يوم الجمعة الماضية بكأس الملك.

وستنطلق مباراة الهلال والأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وستؤدي مباراة الهلال والأهلي إلى غياب الجزائري يوسف بلايلي عن حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ” الكاف” المقرر إقامته غدًا الثلاثاء بمدينة الغردقة المصرية.

وبالطبع لن يقبل المدرب السويسري كريستيان جروس مدرب الأهلي، التفريط في بلايلي أحد أهم العناصر في التشكيلة الأهلاوية، خاصة أن مباراة الغد ضد الهلال في الدوري مهمة للراقي بحثًا عن الفوز وتعويض خسارته من نادي الشباب بالجولة الـ13.

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