الـVAR يغضب الهلاليين.. وإدارة ابن نافل تُصعد الأمور

المواطن - مروة نبيل

أبدى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، غضبه الشديد من أخطاء حكام تقنية الـVAR ضد الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد الإعلامي وليد الفراج في بداية برنامج “الدوري مع وليد”، على أن الإدارة الهلالية اتخذت قرارًا بتقديم شكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب أخطاء الـVAR.

وقال: “علمنا قبل قليل أن إدارة نادي الهلال بدأت في إعداد خطاب موجه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يضم العديد من اللقطات التي تعرض لها الفريق في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخاصة في ملف الـVAR”.

⁧#الدوري_مع_وليد⁩#وليد_الفراج: بحسب مصادر #الدوري_مع_وليد.. إدارة #الهلال بدأت في إعداد "ملف" متضمن لقطات لتقنية الـVAR سيقدم إلى اتحاد كرة القدم، وأكدت أن الهلال أصبح يلعب ضد الفريق الخصم وتقنية الـVAR. pic.twitter.com/6mn7cmgr2n — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 20, 2020

وتابع وليد الفراج حديثه قائلًا: “يرى مجلس إدارة نادي الهلال- على حد تعبيرهم- أن الموضوع قد زاد عن حده وأن الهلال قد أصبح يلعب ضد الفريق الخصم وتقنية الـVAR”.

واختتم الفراج حديثه قائلًا: “هناك العديد من اللقطات التي يرى مجلس إدارة نادي الهلال أن الفريق قد تعرض من خلالها إما للظلم أو للاستهداف أو للتحيز من خلال المباريات الماضية”.

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