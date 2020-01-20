الـVAR يغضب الهلاليين.. وإدارة ابن نافل تُصعد الأمور
بعد ارتكاب العديد من الأخطاء ضده

الـVAR يغضب الهلاليين.. وإدارة ابن نافل تُصعد الأمور

2020/01/21
الساعة 12:13 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل
المواطن - مروة نبيل

أبدى مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، غضبه الشديد من أخطاء حكام تقنية الـVAR ضد الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد الإعلامي وليد الفراج في بداية برنامج “الدوري مع وليد”، على أن الإدارة الهلالية اتخذت قرارًا بتقديم شكوى رسمية للاتحاد السعودي لكرة القدم بسبب أخطاء الـVAR.

وقال: “علمنا قبل قليل أن إدارة نادي الهلال بدأت في إعداد خطاب موجه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم يضم العديد من اللقطات التي تعرض لها الفريق في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخاصة في ملف الـVAR”.

وتابع وليد الفراج حديثه قائلًا: “يرى مجلس إدارة نادي الهلال- على حد تعبيرهم- أن الموضوع قد زاد عن حده وأن الهلال قد أصبح يلعب ضد الفريق الخصم وتقنية الـVAR”.

واختتم الفراج حديثه قائلًا: “هناك العديد من اللقطات التي يرى مجلس إدارة نادي الهلال أن الفريق قد تعرض من خلالها إما للظلم أو للاستهداف أو للتحيز من خلال المباريات الماضية”.

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