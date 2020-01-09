الـVAR يلغي هدفًا عالميًا لـ ميسي أمام أتلتيكو مدريد
في السوبر الإسباني

الـVAR يلغي هدفًا عالميًا لـ ميسي أمام أتلتيكو مدريد

2020/01/09
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

ألغت تقنية الـVAR ” حكم الفيديو المساعد” هدفًا عالميًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في شباك نادي أتلتيكو مدريد في دور نصف النهائي بالسوبر الإسباني.

وكان ميسي سجل الهدف الثاني لبرشلونة عند حلول الدقيقة الـ59 حيث استلم الكرة بقدمه اليسرى ثم بجزء من كتفه وسدد الكرة بسهولة على يمين حارس أتلتيكو مدريد.

ولكن قرر الحكم العودة لتقنية ” الفار” ليجد أن ميسي لمس الكرة بيده ليلغي الهدف على الفور.

وكان خورخي كوكي تقدم بالهدف الأول لنادي أتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ45 مع بداية الشوط الثاني ثم تعادل اللاعب ميسي بالدقيقة الخمسين.

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