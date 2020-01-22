الفتح وضمك يفتتحان الجولة الـ15 غدًا

المواطن - مروة نبيل

تنطلق منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم غد الخميس، بمباراة واحدة بين الفتح وضمك.

الفتح وضمك

وتُقام مباراة الفتح وضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، عند الساعة 5:55 مساء يوم الخميس، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز وتحسين النتائج في الدوري.

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الغد، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل ضمك الترتيب برصيد 8 نقاط.

ومن المقرر أن تُستكمل مواجهات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة والسبت بـ3 لقاءات في كل يوم.

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