الفراج: سعد الشهري ليس ابن النصر

المواطن - محمد سمعه

قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن المدرب الوطني سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، ليس ابنًا لنادي النصر، وذلك بعد صراع انتشر في الفترة الأخيرة بين الهلاليين والنصراويين حول أن تأهل الأخضر لأولمبياد طوكيو جاء بفضل النصر.

وتحدث الفراج في برنامجه “الدوري مع وليد” قائلًا: “من يقول إن سعد الشهري ابن النصر، هذا أمر غير صحيح، سعد الشهري هو نتاج نادي الاتفاق كلاعب، ولعب للقادسية ثم انضم للنصر في عام 2000.

وتابع الفراج: سعد الشهري هو ابن الوطن ثم ابن الاتفاق، والنصر لا يملك فيه أي شيء.

وكان الشهري قاد المنتخب السعودي الأولمبي للعبور إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الفوز على منتخب أوزبكستان بهدف دون رد في دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا والمقامة حاليًّا في تايلاند.

ويستعد الأخضر لمواجهة كوريا الجنوبية في نهائي آسيا 2020 بعد غد الأحد.

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