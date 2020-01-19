الفراج عن الأندية الإيرانية: “ما تجي إلا بالعين الحمراء”

المواطن - مروة نبيل

علق الإعلامي وليد الفراج على الأنباء التي ترددت بشأن تهديد الأندية الإيرانية بالانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وقال عبر برنامجه “الدوري مع وليد”: “قبل 3 أيام انفردنا بمعلومة منع إقامة مباريات دوري أبطال آسيا على أراضي إيران، ونقل عنّا الإعلام الإيراني وسط تصريحات عن البرنامج”.

وتابع الفراج: “وهددوا بالانسحاب وتصريحات، ثم صدر القرار، فكروا لو انسحبوا سوف يتم منعهم من المشاركة في دوري أبطال آسيا نسختين أو ثلاثة، بجانب مخالفة مالية لها حجمها، غير العقوبات على الاتحاد الإيراني لكرة القدم”.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج: قبل 3 أيام انفردنا بمعلومة منع اللعب على أراضي إيران ونقل عنّا الإعلام الإيراني وسط تصريحات بالانسحاب ثم الإذعان "ناس ما تجي إلا بالعين الحمراء".. يعجبني الشغل السكيتي "وسلامة فهمكم". pic.twitter.com/EfrQARcmfe — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 19, 2020

وأضاف الإعلامي الرياضي تصريحاته قائلًا: “(ناس ما تجي إلا بالعين الحمراء).. هدوا.. طلعت لجنة المسابقات القرار وأرسلوا للمكتب التنفيذي الذي أصدر القرار لا مباريات في دوري أبطال آسيا بإيران”.

واختتم الفراج حديثه قائلًا: “إحنا السعوديين غير مستفيدين بهذا القرار؛ لأننا نلعب في أرض محايدة، المستفيد الرفاع البحريني والكويت الكويتي وسوف يلعبون الآن في أرض محايدة.. يعجبني الشغل السكيتي وسلامة فهمكم”.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أصدر قرارًا رسميًّا بمنع الأندية الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 من استضافة مباريات على أراضيها؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

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