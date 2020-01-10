الفلكي الخضيري لـ”المواطن”: خسوفات 2020 لا يلاحظها إلا المتخصصين

المواطن - محمد المقصّي

أكد الفلكي عبدالله محمد الخضيري، أن الخسوفات هذا العام جميعها شبه ظلية، ولا يلاحظها إلا المتخصصون والمهتمون؛ لأنه لا ينعدم النور المنعكس من جرم القمر.

وأضاف الخضيري في تصريحات إلى “المواطن“: خسوف القمر اليوم ينتهي عند الساعة 11:12 بعد منتصف الليل، لكن يشوب القمر بهتان وجزء منه القريب من ظل الأرض يكون داكنًا نوعًا ما في الساعة التاسعة.

من جهة أخرى، يتابع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير ظاهرة خسوف القمر شبه الظل ويتم تصويره بواسطة كاميرا CCD، وكاميرا احترافية.

ويشهد اليوم ظاهرة خسوف القمر والذي لا يُمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات، وذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، ومنها (قارة أوروبا- قارة آسيا- معظم قارة أستراليا- قارة إفريقيا- شمال غرب أمريكا الشمالية- شرق أمريكا الجنوبية- غرب المحيط الباسفيكي- المحيط الأطلسي- المحيط الهندي- القارة القطبية الشمالية).

وتستغرق جميع مراحل خسوف القمر منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وخمس دقائق تقريبًا.

ويحدث خسوف القمر عندما يمر القمر عبر ظل الأرض، ولكن يحدث هذا فقط عند اكتمال القمر، وعندما يكون القمر على الجانب البعيد من الأرض من الشمس.

وعلى عكس كسوف الشمس، يمكن ملاحظة خسوف القمر من نصف الكرة الأرضية بأكمله.

وخسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية، حيث تحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل فيكون خسوفًا كليًّا، أو اقتران تقريبي فيكون خسوفًا جزئيًّا.

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