الفيحاء يستعير نجم الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيحاء عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب محمد البقعاوي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للظهير الأيمن محمد البقعاوي أثناء توقيع عقد انضمامه إلى الفريق البرتقالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أفضلية شراء عقده من نادي الشباب.

وتمت مراسم التوقيع، مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات الصحافية بمقر نادي الفيحاء بحضور عضو مجلس الإدارة نائب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم حسام الربيعة.

وتسعى إدارة نادي الفيحاء لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أملًا في الظهور بشكل جيد وتحسين النتائج.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة.

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