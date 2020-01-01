الفيحاء يواجه الأهلي.. والوحدة يستضيف الرائد غدًا

المواطن - مروة نبيل

تتواصل منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء يوم غد الخميس، بمباراتين قويتين.

الفيحاء ضد الأهلي

ويلعب الفيحاء ضد الأهلي عند الساعة السادسة مساء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويطمح الفريق البرتقالي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، فيما يسعى الراقي للظهور بشكل مميز وخطف بطاقة التأهل.

وتأهل الفيحاء لهذا الدور بعد فوزه على عكاظ بثلاثية نظيفة في دور الـ64، واكتساحه الدرع بخماسية في دور الـ32، فيما بدأ الأهلي مشواره في كأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز على الجندل بنتيجة 4/1، ثم تغلب على النجوم بثلاثية.

الوحدة ضد الرائد

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع مباراة الوحدة ضد الرائد عند الساعة 7:50 مساء، ويُقدم الفريقان مستوى مميزًا هذا الموسم، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما غدًا.

ووصل الوحدة لهذا الدور بعد فوزه على الشرق بهدفين لهدف في دور الـ64، ثم تغلب على الخليج بهدف نظيف، فيما تأهل الرائد بعد تغلبه على هجر بهدفين دون رد، قبل أن يتفوق على المجزل بنتيجة 3/1 في دور الـ32.

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