الفيصلي يتعاقد مع مصطفى بصاص رسميًّا

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن تعاقده- رسميًّا- مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصطفى بصاص؛ لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونشر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب مصطفى بصاص بعد توقيع عقد انضمامه لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر.

وأشار حساب نادي الفيصلي إلى أن رئيس مجلس الإدارة، فهد المدلج، وقع رسميًّا مع مصطفى بصاص اليوم لمدة 6 أشهر، مع أفضلية التجديد لموسمين في حالة ظهوره بالمستوى المعروف عنه.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد جددت عقد مصطفى بصاص بعد توصية من المدرب السابق، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، إلا أنها لم توثقه حتى الآن، ليرحل اللاعب عن الراقي.

ويُعد مصطفى بصاص من أبرز المواهب الأهلاوية، ولكن تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، ليُعيره النادي الأهلي إلى صفوف أُحد، إلا أن برانكو أعاده للراقي مرة أخرى بداية الموسم.