الفيصلي يصدم الشباب

المواطن - مروة نبيل

تمسكت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج بنجم الفريق الأول لكرة القدم، خالد الغامدي وعدم رحيله إلى الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد نجح في التعاقد مع خالد الغامدي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم الرياضي المقبل، بناء على طلب المدير الفني الإسباني لويس غارسيا بضمه حاليًا، نظرًا لتألقه اللافت مع الفيصلي.

وجاء تعاقد الشباب مع خالد الغامدي في صفقة انتقال حر بعدما دخل في الفترة الحرة بداية شهر يناير الجاري، والتي تسمح له التعاقد مع أي فريق، وأكدت تقارير صحافية أن إدارة البلطان حاولت شراء المدة المتبقية، ولكن الفيصلي تمسك به.

ولعب الظهير الأيمن خالد الغامدي 13 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع آخر.

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