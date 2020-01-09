الفيصلي يقترب من حسم صفقة برازيلية

المواطن - مروة نبيل

اقترب نادي الفيصلي من حسم صفقة المهاجم البرازيلي جويليرمي، قادمًا من صفوف جريميو، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد موقع GloboEsport البرازيلي، اليوم الخميس، أن ناديي الفيصلي وجريميو اتفقا على كافة تفاصيل الصفقة، وينتظر توقيع العقد فقط، قبل الإعلان رسميًا عن تعاقد عنابي سدير مع جويليرمي.

وتابع الموقع البرازيلي: “قيمة الصفقة بلغت مليوني يورو، بعد أن تم رفض عرض برتغالي للاعب بقيمة 1.5 مليون يورو”.

ونجح جويليرمي صاحب الـ24 عامًا، في تسجيل 17 هدفًا، ليحصد لقب هداف بطولة دوري الدرجة الثانية البرازيلي، الأمر الذي سيساهم في إنعاش صفوف الفيصلي هجوميًا.

وتسعى إدارة نادي الفيصلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، خاصة بعدما باعت في بداية الميركاتو الشتوي الحالي أبرز محترفيه، البرازيلي جوستافو الذي انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

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